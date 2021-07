«Pronti a tutto»? No, buoni a nulla. Travaglio non sa più come risollevare Conte e i 5Stelle (Di sabato 24 luglio 2021) Lui li vorrebbe «Pronti a tutti», pur temendo in cuor suo che siano buoni a nulla. Davvero non vorremmo essere nei panni di Marco Travaglio, da mesi alle prese con la sua creatura 5Stelle, sempre più irriconoscibile dopo tre anni di ininterrotto poltronismo mascherato da responsabilità (quam mutata ab illa, direbbero i latini). Ma tant’è: nell’ostinarsi a tenere in vita un MoVimento che in realtà non c’è più, il direttore del Fatto Quotidiano non si avvede di oltrepassare la soglia dell’accanimento terapeutico. È convinto che Giuseppe Conte sia un vero leader, così come è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 luglio 2021) Lui li vorrebbe «a tutti», pur temendo in cuor suo che siano. Davvero non vorremmo essere nei panni di Marco, da mesi alle prese con la sua creatura, sempre più irriconoscibile dopo tre anni di ininterrotto poltronismo mascherato da responsabilità (quam mutata ab illa, direbbero i latini). Ma tant’è: nell’ostinarsi a tenere in vita un MoVimento che in realtà non c’è più, il direttore del Fatto Quotidiano non si avvede di oltrepassare la soglia dell’accanimento terapeutico. È convinto che Giuseppesia un vero leader, cosìè ...

