Joe Bastianich, scandalo molestie sessuali per il giudice di Masterchef: ecco cosa è successo

Joe Bastianich e l'ex socio, lo chef Mario Batali, saranno costretti a pagare un copioso risarcimento in seguito alle accuse di molestie sessuali. Secondo quanto disposto dalla procura generale di New York, Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef Italia, e il suo ex socio, lo chef Mario Batali, pagheranno 600 mila dollari di risarcimento per mettere fine all'inchiesta relativa alle molestie sessuali che hanno avuto luogo, nel corso degli anni, nei ristoranti di cui i due erano proprietari. La somma in questione è la conseguenza di un patteggiamento ed è ...

