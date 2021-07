Il lento addio della Fiat a Torino, città ormai condannata alla decadenza (Di sabato 24 luglio 2021) Il lento svuotamento e ora la messa in vendita ufficiale della storica Palazzina degli Uffici Fiat in via Nizza è l’ultimo atto di uno stillicidio continuo che vede da tempo il distacco della Fabbrica Italiana Automobili Torino proprio dalla città che le ha dato il nome. Recentemente assorbita nel gruppo Stellantis, le tracce della Fiat nel capoluogo piemontese sono davvero poche: ha fatto poco notizia la flebile protesta di Chiara Appendino per la decisione di produrre le batterie per le macchine elettriche a Termoli invece che a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Ilsvuotamento e ora la messa in vendita ufficialestorica Palazzina degli Ufficiin via Nizza è l’ultimo atto di uno stillicidio continuo che vede da tempo il distaccoFabbrica Italiana Automobiliproprio dche le ha dato il nome. Recentemente assorbita nel gruppo Stellantis, le traccenel capoluogo piemontese sono davvero poche: ha fatto poco notizia la flebile protesta di Chiara Appendino per la decisione di produrre le batterie per le macchine elettriche a Termoli invece che a ...

Advertising

infoiteconomia : Stellantis, ex palazzine, fabbriche, sedi: il lento addio alla Torino di Agnelli e Marchionne -… - dinoadduci : Stellantis - Ex uffici, fabbriche, sedi: il lento addio alla Torino di Agnelli e Marchionne - viaggiareonthe1 : Stellantis - Ex uffici, fabbriche, sedi: il lento addio alla Torino di Agnelli e Marchionne -