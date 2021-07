Caos Motorizzazione civile | anche due mesi per un' immatricolazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caos Motorizzazione

UdineToday

Per De Sabbata il problema è generalizzato visto che, a quanto pare, i ritardi riguardano anche altri settori di competenza dellacivile. Burocrazia ' Si parla di digitalizzazione di ...Bilanci non approvati: è- Ilsui conti delle Partecipate è dovuto soprattutto alla ... Non molti sanno, per esempio, che in capo alla Regione c'è perfino la: sono servizi che ...