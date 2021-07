Xi Jinping visita il Tibet, è la prima volta di un presidente cinese dal 1990: “Stabilità duratura e sviluppo per la regione” (Di venerdì 23 luglio 2021) Un presidente cinese torna in Tibet dopo oltre 30 anni. Era dal 1990 che non succedeva, periodo in cui la Repubblica Popolare ha continuato ad aumentare il proprio controllo sulla regione occidentale del Paese, soffocando le spinte autonomiste e indipendentiste. Ed è proprio per riaffermare il principio del Tibet come territorio cinese, a 70 anni dalla “liberazione pacifica”, che Xi Jinping ha deciso di fare per la prima volta visita nel territorio da quando è in carica. Secondo l’agenzia Xinhua, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Untorna indopo oltre 30 anni. Era dalche non succedeva, periodo in cui la Repubblica Popolare ha continuato ad aumentare il proprio controllo sullaoccidentale del Paese, soffocando le spinte autonomiste e indipendentiste. Ed è proprio per riaffermare il principio delcome territorio, a 70 anni dalla “liberazione pacifica”, che Xiha deciso di fare per lanel territorio da quando è in carica. Secondo l’agenzia Xinhua, il ...

