Uccide la moglie a coltellate E’ stato il figlio a dare l’allarme

Advertising

Agenzia_Ansa : Un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso nella sua abitazione la moglie 71enne e con la stessa arma ha tentato i… - repubblica : Taranto, 76enne uccide la moglie a coltellate e poi tenta suicidio. I vicini: 'Siamo increduli' - BortoneMauro : Brandisce coltello da cucina e uccide la moglie in casa: femminicidio a Taranto - elenaricci1491 : L'uomo probabilmente ha agito in preda ad un raputs - TarantiniTime : L'uomo probabilmente ha agito in preda ad un raputs -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

Taranto,lain casa e prova a togliersi la vita: 75enne piantonato in ospedale Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 luglio , un uomo di 75 anni ha ucciso lanella loro ...E' accaduto al quartiere Salinella di Taranto. L'omicida è un pensionato con problemi psichici di Salvatore Catapano, montaggio di Pasquale StrippoliUn uomo di 75 anni ha ucciso la moglie di 71 anni, Maria Greco, con alcune coltellate e con la stessa arma ha tentato il suicidio. L’omicidio è avvenuto a Taranto, in località, Salinella in via Boiard ...È stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio della moglie avvenuto ieri pomeriggio a coltellate in via Boiardo, al quartiere Salinella di Taranto, Cosimo Marseglia, 75 anni, che poi ha tentato il ...