Governare il futuro. Quel prete frequenta locali gay, lo dicono i dati di Grindr (Di venerdì 23 luglio 2021) Monsignor Jeffrey Burrel, ormai ex segretario generale della conferenza dei vescovi statunitensi si è dimesso nei giorni scorsi a seguito della pubblicazione di un'inchiesta giornalistica che lo ha ritratto come habitué di locali per gay. Sin qui la notizia che rimbalza dagli USA potrebbe sembrare uguale a tante altre con le quali ci si confronta da anni. Ma questa volta c'è qualcosa di più o, almeno, potrebbe esserci. Il giornale cattolico The Pillar che ha pubblicato l'inchiesta, infatti, sostiene di essere arrivato alla conclusione che Monsignor Burrel sia da anni un assiduo frequentatore di locali per gay e, comunque, abbia ...

