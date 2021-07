Giulia Salemi e Pierpaolo in viaggio: stavolta verso sud (Di venerdì 23 luglio 2021) Giulia e Pierpaolo in viaggio verso sud nella città dove è stato girato il video de “L’Estate più calda” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ieri sera hanno festeggiato il 24esimo compleanno di Alberto Urso in compagnia di amici. E adesso sono in viaggio in macchina verso sud, come si vede nelle stories condivise dalla Salemi. I due ci portano questo fine settimana nella splendida città di Napoli, proprio dove qualche mese fa è stato girato il video de “L’estate più calda”, la canzone di Pierpaolo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021)insud nella città dove è stato girato il video de “L’Estate più calda”Pretelli ieri sera hanno festeggiato il 24esimo compleanno di Alberto Urso in compagnia di amici. E adesso sono inin macchinasud, come si vede nelle stories condivise dalla. I due ci portano questo fine settimana nella splendida città di Napoli, proprio dove qualche mese fa è stato girato il video de “L’estate più calda”, la canzone di...

Advertising

VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - MarioManca : «In un'ora»: il backstage esclusivo del nuovo tormentone di @thetrueshade (con @GiuliaSalemi93) - fanpage : I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figli… - chiaraa1111 : RT @iosonoestanca: “Tu sei, tu vali, non devi permettere a nessuno di abbatterti” Giulia Salemi tutti meritano una donna come te nelle vit… - TequilaWroteIt : RT @ziaMeggie: Qualcuno recuperi Giulia Sottona Salemi ?? #prelemi #prelemixradiokisskiss -