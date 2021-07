Football Manager implementerà anche il calcio femminile (Di venerdì 23 luglio 2021) Football Manager aggiungerà il calcio femminile in futuro, ha annunciato lo sviluppatore Sports Interactive. Ciò non avverrà tramite un gioco Football Manager separato, ma tramite l'integrazione completa nel Football Manager principale. Nonostante ciò l'aggiunta del calcio femminile non sarà presente in Football Manager 2022, ha detto il boss di Sports Interactive Miles Jacobson in un'intervista. Ma il calcio femminile sta arrivando e potrebbe essere ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021)aggiungerà ilin futuro, ha annunciato lo sviluppatore Sports Interactive. Ciò non avverrà tramite un giocoseparato, ma tramite l'integrazione completa nelprincipale. Nonostante ciò l'aggiunta delnon sarà presente in2022, ha detto il boss di Sports Interactive Miles Jacobson in un'intervista. Ma ilsta arrivando e potrebbe essere ...

Advertising

Eurogamer_it : #FootballManager, in arrivo anche il calcio femminile. - infoitscienza : Football Manager introdurrà il calcio femminile, 'ma non quest'anno' dice Sports Interactive - infoitscienza : Svolta epocale per Football Manager: anche sul manageriale arriva il calcio femminile - infoitscienza : Svolta epocale per Football Manager: arriva il calcio femminile - LFootball_ : ?? @SEGA e #SportsInteractive hanno annunciato che introdurranno il calcio femminile in @FootballManager, il gioco m… -