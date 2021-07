Ds 3 Crossback | design e tecnologia d' avanguardia

(Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA - La raffinatezza e lo spirito d'che DS 3porta con se' sono rintracciabili non solo nella silhouette imponente e sinuosa, ma anche nei molteplici dettagli che arricchiscono ...

L'elevato grado di abitabilita' fornito da DS 3si avvantaggia anche dei numerosi vani portaoggetti e della modularita' consentita dal sedile posteriore reclinabile. A proposito di spazio, ...... in particolare DS 9 E - TENSE e DS 7, grazie al servizio di Courtesy Car, sfileranno con ... avvolte dalcarismatico che le contraddistingue. La presenza del brand al festival sarà ...Ci siamo: sta per iniziare - dal 21 al 31 luglio - il Giffoni Film Festival. Uno show del mondo cinematografico internazionale che vede la presenza di Gruppo Noviello - DS Store di Salerno - come spon ...Le motorizzazioni a disposizione coprono tutte le esigenze di mobilità, includendo anche la versione full electric E-TENSE.