AIC, ai calciatori No - Vax saranno imputate eventuali responsabilità (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA - "L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi le responsabilità morali ed economiche di un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA - "L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi lemorali ed economiche di un ...

Vaccini obbligatori in Premier, ma la serie A fa melina "Caro calciatore, proteggi la tua squadra e i tuoi cari: vaccinati". Comincia così la lettera che l'Aic, il sindacato dei calciatori, ha spedito nei giorni scorsi ai 2500 professionisti (serie A, serie B e lega pro) del calcio italiano per dare vita a una nuova campagna che punta a guadagnare l'...

Lettera dell’Aic ai calciatori: “Vaccinatevi, a tutela di tutti” La Gazzetta dello Sport Coronavirus, l’Assocalciatori invita i propri iscritti a vaccinarsi Il presidente dell’Aic nei giorni scorsi ha inviato una lettera a tutti gli ... la Football Association ha deciso l’obbligo di vaccino anti-Covid per tutti i calciatori della Premier League, in Italia ...

Serie A, il 10% dei calciatori è No Vax Da varie fonti giornalistiche abbiamo appreso in questi giorni che c’è una media di 2-3 giocatori no vax per ogni ...

