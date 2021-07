Tommaso Zorzi a cena con Francesco Oppini, pace fatta? C’è anche un terzo (Di giovedì 22 luglio 2021) pace fatta fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Le storie del vincitore del Grande Fratello non lasciano dubbi. C’è un terzo amico insieme a loro Negli ultimi mesi diverse voci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 luglio 2021)fra? Le storie del vincitore del Grande Fratello non lasciano dubbi. C’è unamico insieme a loro Negli ultimi mesi diverse voci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - blogtivvu : Tommaso Zorzi a cena con Oppini e Zelletta ma l’intesa con Stanzani è la cosa più bella – VIDEO - AnniniEmanuela : @tommaso_zorzi Tu sei un cittadino italiano come tutti noi e devi dire la tua nessuno ti deve zittire - _louiscuddles_ : RT @annoiatoh24: SE SEGUITE TOMMASO ZORZI UNFOLLOWATEMI IMMEDIATAMENTE, QUESTO NON È UN SAFE PLACE PER I FAN DI QUESTO INDIVIDUO - infoitinterno : Tommaso Zorzi va su tutte le furie: “Sono arrabbiatissimo”, ecco perchè -