Tokyo 2020, softball: Giappone a fatica, Messico ko 3-2 all'extra-inning (Di giovedì 22 luglio 2021) In attesa di Italia-Australia, la seconda giornata della fase round robin del torneo olimpico di softball ha portato in dote una vera e propria battaglia. Il Giappone ha infatti battuto il Messico per 3-2 all'extra-inning, al termine di un match davvero tiratissimo e deciso solo dopo ben otto inning. Una prestazione piuttosto opaca quella delle asiatiche, sulla carta favorite per l'oro insieme agli Stati Uniti, ma alla fine arriva comunque il secondo successo in altrettante uscite. Rammarico per il Messico, che era già stato battuto dal Canada all'esordio. Nella terza ...

