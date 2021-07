“Sparare deve essere l’extrema ratio”: così parlava l’assessore leghista arrestato (Di giovedì 22 luglio 2021) Omicidio Voghera, l’assessore leghista: “Sparare deve essere l’extrema ratio” “Sparare deve essere l’extrema ratio”: così parlava nel 2018 Massimo Adriatici, l’assessore leghista alla Sicurezza del comune di Voghera accusato dell’omicidio di un cittadino marocchino di 39 anni. Intervistato dal quotidiano La Provincia Pavese, Adriatici, a proposito dell’utilizzo delle armi, dichiarava: “L’uso di un’arma ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Omicidio Voghera,: “” “”:nel 2018 Massimo Adriatici,alla Sicurezza del comune di Voghera accusato dell’omicidio di un cittadino marocchino di 39 anni. Intervistato dal quotidiano La Provincia Pavese, Adriatici, a proposito dell’utilizzo delle armi, dichiarava: “L’uso di un’arma ...

alex_orlowski : Un pistola per sparare deve avere il colpo in canna e la sicura abbassata, può anche cadere per terra che il colpo non parte. #Voghera - PasqualeCannone : RT @alex_orlowski: Un pistola per sparare deve avere il colpo in canna e la sicura abbassata, può anche cadere per terra che il colpo non p… - plattner_lukas : @gbponz @MarcoCantamessa Sono eccezioni i permessi di girare armati, solo per persone che sono ad alto rischio, e p… - LTortuga : @simopasto @meth_deni @convivioblog @PoliticaPerJedi Legga tutto il tw: lo sparo accidentale mi pare una sciocchezz… - StormyTheHorny : Fintanto che la difesa deve essere commisurata all’offesa non andremo avanti Se entri in casa mia di notte e non so… -