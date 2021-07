Smartphone OnePlus Nord 2 5G, la prova in anteprima (Di giovedì 22 luglio 2021) L’azienda cinese ha lanciato una nuova versione del suo dispositivo economico a marchio Nord. Monta un processore sviluppato in collaborazione con Mediatek, ottimizzato per l’intelligenza artificiale. E il prezzo non è niente male Leggi su repubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) L’azienda cinese ha lanciato una nuova versione del suo dispositivo economico a marchio. Monta un processore sviluppato in collaborazione con Mediatek, ottimizzato per l’intelligenza artificiale. E il prezzo non è niente male

