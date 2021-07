Ponza D’Autore, dal 23 al 25 luglio la 13esima edizione: ecco il programma. Tra gli ospiti Cirinnà, Gomez, Toti e Sileri (Di giovedì 22 luglio 2021) È prossima al via la tredicesima edizione di Ponza D’Autore, la rassegna culturale ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi. La serie di incontri si terrà dal 23 al 25 luglio a Ponza: con il titolo “#PANDEMONIO“, ci saranno tante personalità del giornalismo, della politica e della cultura per parlare di fake news, DDL Zan, pandemia e futuro sostenibile. Il programma, promosso dall’agenzia di comunicazione VisVerbi, prevede decine di interventi e dibattiti tutti in presenza. Si parlerà di diritti, di politica, di economia, di innovazione, di virus. Tutti gli incontri, che saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) È prossima al via la tredicesimadi, la rassegna culturale ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi. La serie di incontri si terrà dal 23 al 25: con il titolo “#PANDEMONIO“, ci saranno tante personalità del giornalismo, della politica e della cultura per parlare di fake news, DDL Zan, pandemia e futuro sostenibile. Il, promosso dall’agenzia di comunicazione VisVerbi, prevede decine di interventi e dibattiti tutti in presenza. Si parlerà di diritti, di politica, di economia, di innovazione, di virus. Tutti gli incontri, che saranno ...

