Nuoto Olimpiadi Tokyo | Gregorio Paltrinieri | “Più forte degli infortuni Mi conosco e spingerò al massimo”

Gregorio Paltrinieri ha avuto un avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo quanto meno travagliato. Il nuotatore azzurro ha dovuto fare i conti con la mononucleosi che ha rischiato seriamente di compromettere la sua partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Superato lo spavento e l'infortunio, il 26enne nativo di Carpi si dice fiducioso per quel che potrà fare a Tokyo: "Sono sicuro che questa esperienza mi abbia fortificato. Anche perché mi dà una visione diversa: voglio arrivare a Tokyo sicuro di me stesso. E non voglio pensare che qualche settimana di stop possa avere ..."

