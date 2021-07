Temptation Island a luci rosse: Jessica va a letto col tentatore. “L’hanno fatto, lei ubriaca”. Immagini choc (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’edizione 2021 di Temptation Island chiuderà la prossima settimana con due appuntamenti, ovvero lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021 sempre in prima serata su Canale 5. Gli spoiler sull’ultima puntata rivelano che ci saranno una serie di colpi di scena e sorprese scoppiettanti. L’attenzione si sposterà su tre coppie rimaste in gioco che in queste settimane hanno portato avanti il loro percorso nel reality show delle tentazioni. La prossima settimana, nello specifico si parlerà molto di Jessica ed Alessandro, dopo che la prima si è lascerà andare con il tentatore Davide. Infatti, il fidanzato vedrà le ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’edizione 2021 dichiuderà la prossima settimana con due appuntamenti, ovvero lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021 sempre in prima serata su Canale 5. Gli spoiler sull’ultima puntata rivelano che ci saranno una serie di colpi di scena e sorprese scoppiettanti. L’attenzione si sposterà su tre coppie rimaste in gioco che in queste settimane hanno portato avanti il loro percorso nel reality show delle tentazioni. La prossima settimana, nello specifico si parlerà molto died Alessandro, dopo che la prima si è lascerà andare con ilDavide. Infatti, il fidanzato vedrà le ...

Advertising

thegukuntold : @ciottomatte Che mi tradisci, a Temptation Island non dureresti nemmeno un giorno chiamo il falò di confronto subito - infoitcultura : Il make-up marcato di Floriana di Temptation Island: perché la fidanzata di Federico si trucca così - ReTwitStorm_ita : #Variazioni #Mediaset: #Temptation #Island #Chiude con il #Raddoppio e #Battiti si sposta al giovedì. Le repliche d… - dvstabilizzare : RT @SCXRFACV: quando mi chiedono perché non guardo temptation island, rispondo: 'semplice, ho già il gdr, ogni giorno una nuova puntata.' - Andrea32497838 : RT @Ilconservator: Come volevasi dimostrare, di giorno virologi di sera guardano Temptation Island -