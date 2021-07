Recovery: Letta, ‘oggi arrivano le prime risorse, un dovere spenderle bene’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Oggi un anno fa nasceva #NextGenerationEU, quattro mesi dopo l’inizio della pandemia. Oggi arrivano le prime risorse europee all’Italia, Paese più beneficiato dalla solidarietà europea. spenderle bene, un dovere. Anche per convincere l’UE a rendere permanenti questi investimenti oltre il 26”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Oggi un anno fa nasceva #NextGenerationEU, quattro mesi dopo l’inizio della pandemia. Oggileeuropee all’Italia, Paese più beneficiato dalla solidarietà europea.bene, un. Anche per convincere l’UE a rendere permanenti questi investimenti oltre il 26”. Lo scrive su Twitter Enrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Letta, 'oggi arrivano le prime risorse, un dovere spenderle bene'... - enrico_farda : RT @Patrizi66121917: Letta e l’amico Conte non hanno ancora capito che se non passa la riforma della giustizia i soldi del Recovery Plan l’… - Patrizi66121917 : Letta e l’amico Conte non hanno ancora capito che se non passa la riforma della giustizia i soldi del Recovery Plan… - mandolinchris : RT @Avvocatocapita1: Era spacciato come economista fenomeno no UE no euro prima di recovery.Ora è tenuto nascosto da lega Borghi (Lega): 'P… - JohnHard3 : RT @Avvocatocapita1: Era spacciato come economista fenomeno no UE no euro prima di recovery.Ora è tenuto nascosto da lega Borghi (Lega): 'P… -