Lecce, Sticchi Damiani: «Un no-vax in squadra, sono preoccupato» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è preoccupato per la situazione della sua squadra per la presenza di un no-vax Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla della situazione vaccini nella sua squadra al Corriere del Mezzogiorno. «Tutti i nostri calciatori hanno ricevuto la prima dose del vaccino a eccezione di uno che si è rifiutato e non ha alcuna intenzione di farselo. preoccupato? Sì per i possibili problemi derivanti dalla presenza nella squadra di un calciatore no vax. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente del, Saverio, èper la situazione della suaper la presenza di un no-vax Saverio, presidente del, parla della situazione vaccini nella suaal Corriere del Mezzogiorno. «Tutti i nostri calciatori hanno ricevuto la prima dose del vaccino a eccezione di uno che si è rifiutato e non ha alcuna intenzione di farselo.? Sì per i possibili problemi derivanti dalla presenza nelladi un calciatore no vax. La ...

TuttoMercatoWeb : Lecce, Sticchi Damiani rivela: 'In rosa un calciatore no vax. Siamo preoccupati' - Dino1971_ : Caro presidente,ti stimavo..adesso però hai esagerato..??????????.. - VBombacci : Capito il livello? - sportface2016 : #Lecce, Saverio #SticchiDamiani rivela: 'C'è un calciatore no vax in rosa, siamo preoccupati' - supercicciolo : RT @TuttoMercatoWeb: Lecce, Sticchi Damiani rivela: 'In rosa un calciatore no vax. Siamo preoccupati' -