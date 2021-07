Il leghista Borghi: “Io vaccinato? Perché non chiedono a un omosessuale se è sieropositivo?” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Borghi: “Io vaccinato? Perché non chiedete a un omosessuale se è sieropositivo” Secondo Claudio Borghi essere omosessuale equivale a essere sieropositivo: è polemica su un tweet che il deputato della Lega ha fatto in risposta ad alcuni giornalisti che gli chiedevano se si fosse vaccinato contro il Covid. Nella giornata di martedì 20 luglio, infatti, il leghista ha scritto sul suo profilo Twitter: “Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021): “Ionon chiedete a unse è” Secondo Claudioessereequivale a essere: è polemica su un tweet che il deputato della Lega ha fatto in risposta ad alcuni giornalisti che gli chiedevano se si fossecontro il Covid. Nella giornata di martedì 20 luglio, infatti, ilha scritto sul suo profilo Twitter: “Terzo giornalista che chiama per sapere se sono. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il ...

