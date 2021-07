Flavio Tranquillo, Carlton Myers e tanti altri: ecco i doppiatori di “Space Jam: New Legends” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Space Jam: New Legends” uscirà nei cinema italiani il 23 settembre 2021, dopo aver esordito nei giorni scorsi nelle sale americane col titolo “Space Jam: A New Legacy”. A settembre la pellicola uscirà qui da noi ovviamente doppiata, ma non da doppiatori qualunque. O perlomeno, non solo: figurano anche nomi molto particolari, molti dei quali hanno a che fare proprio col mondo del basket nostrano. I personaggi principali, come LeBron, verranno doppiati da dei professionisti, ci saranno poi una serie di figure alla quale presteranno la voce alcune celebrità. Fedez, diventato appassionato di NBA negli ultimi anni, doppierà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Jam: New” uscirà nei cinema italiani il 23 settembre 2021, dopo aver esordito nei giorni scorsi nelle sale americane col titolo “Jam: A New Legacy”. A settembre la pellicola uscirà qui da noi ovviamente doppiata, ma non daqualunque. O perlomeno, non solo: figurano anche nomi molto particolari, molti dei quali hanno a che fare proprio col mondo del basket nostrano. I personaggi principali, come LeBron, verranno doppiati da dei professionisti, ci saranno poi una serie di figure alla quale presteranno la voce alcune celebrità. Fedez, diventato appassionato di NBA negli ultimi anni, doppierà ...

