Cos’è TIMVISION

(Di mercoledì 21 luglio 2021)“La nuova casa del calcio e delle tue passioni”. È, la tv di TIM che si propone come principale aggregatore di contenuti digitali di alta qualità e offre il meglio dell’intrattenimento premium per tutta la famiglia, e tutto il calcio nazionale e internazionale, e molte altre discipline sportive. La piattaforma streaming, infatti, non comprende soltanto le produzioni originali o un catalogo ricco di titoli ma si pregia di un’offerta globale che racchiude l’intrattenimento di discovery+, e dei partner DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix, proposti con pacchetti a prezzi vantaggiosi. Si tratta dell’offerta più completa e ricca del ...