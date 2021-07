Bimbo trova tre ' sassi' in Abruzzo | sono reperti archeologici

Advertising

radiolaquila1 : Bimbo trova 3 'sassi' a Campo Felice, sono reperti archeologici - Mickybit22 : @_Sim95_ @russ_mario1 @GargAzazel @dello__98 @Bimbo_Halilovic @p__antonio Perché quello non è il suo ruolo attuale… - dello__98 : @russ_mario1 @GargAzazel @Bimbo_Halilovic @p__antonio Se trova spazio è immarcabile. Ha reso poco quando si trovava… - Il_Centro : #Abruzzo #21luglio #mercoledi #CapoFelice #Carabinieri #MinisteroCultura #Gitainmontagnaconsorpresa… - ArmoniosiAccent : @ErCina3483 È morta Neve? Robi mi dispiace tantissimo?? Adesso si trova assieme al mio bimbo peloso e giocano sul Ponte dell'Arcobaleno ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo trova

Rai News

L'AQUILA. Passeggiata in montagna con sorpresa: bambino di 8 anni ritrova tre manufatti preistorici e li consegna ai carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale. E' avvenuto nel fine settimana, ...Una situazione che non consente ai medici di poter lavorare serenamente come auspicano ed al personale di supporto di poter fornire quell'assistenza necessaria a chi, suo malgrado, siad over ...Passeggiata in montagna con sorpresa: bambino di 8 anni ritrova tre manufatti preistorici e li consegna ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ...Oltre 10 ore di attesa al pronto soccorso per un bambino di soli 4 anni che, cadendo, si era procurato una ferita alla testa. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri a Modica all’ospedale Maggiore d ...