Bari, 8 calciatori positivi al Covid. Il comunicato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Brutte notizie in casa Bari. Il club pugliese ha comunicato la positività al Covid di 8 calciatori. Di seguito il comunicato ufficiale "SSC Bari rende noto che, nella giornata di domenica, giorno della partenza per il ritiro di Lodrone, i lievi sintomi segnalati da un calciatore, hanno indotto la Società ad evitare allo stesso di aggregarsi al gruppo in partenza, predisponendo un isolamento domiciliare a scopo preventivo. Un primo tampone di controllo effettuato sempre domenica ha confermato la negatività, mentre il successivo tampone effettuato nel pomeriggio di lunedì ha ...

