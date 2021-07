Atp Los Cabos 2021 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di Los, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Andreas Seppi è l’unico italiano presente di diritto in tabellone in Messico, dove nel 2018 si registrò il successo di Fabio Fognini, prossimo ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il numero uno del seeding è il britannico Cameron Norrie. E’ di 507 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 49 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal ...

Ecco l'ordine di gioco di mercoledì 21 luglio per l'diCabos 2021 . E' tempo di secondi turni in Messico e ciò vuol dire che entrano in scena le prime quattro teste di serie. Tanti i match interessanti in programma, ma purtroppo nessun italiano ...Semaforo rosso per Andreas Seppi nel primo turno del "Mifel Open", torneo250 dotato di un montepremi pari a 598.545 in corso sui campi in cemento diCabos, in Messico. Nella notte italiana, il 37enne di Caldaro, 87 del mondo e settima testa di serie del seeding, ha ...Umago, 21 lug. - (Adnkronos) - Stefano Travaglia approda ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago (terra, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 91 del mondo, sconfigge lo spagnolo Carlos ...Logistica, contagi ma anche altre necessità molto più impellenti. Sono queste le ragioni per cui John Isner, alla pari di gente come Rafael Nadal, Roger Federer e Denis Shapovalov, non sarà della part ...