Tor tre Teste, intera famiglia molestata: due arresti (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – Due stalker condominiali sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito di continui comportamenti vessatori nei confronti di un’intera famiglia, residente nell’appartamento confinante al loro. Si tratta di due fratelli, entrambi residenti in zona Tor Tre Teste – Casilino che, come emerso nel corso degli accertamenti svolti dai Carabinieri, dal 2016, nei confronti dei loro vicini hanno messo in atto condotte vessatorie e minacciose, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – Due stalker condominiali sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Trein esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito di continui comportamenti vessatori nei confronti di un’, residente nell’appartamento confinante al loro. Si tratta di due fratelli, entrambi residenti in zona Tor Tre– Casilino che, come emerso nel corso degli accertamenti svolti dai Carabinieri, dal 2016, nei confronti dei loro vicini hanno messo in atto condotte vessatorie e minacciose, ...

