Tokyo 2020 | Matteo Berrettini | “Sarei partito anche rotto”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 luglio 2021) L’azzurro del tennis ha dovuto rinunciare ai Giochi di, purtroppo, non è riuscito a partire con la delegazione del tennis che sarà impegnata a. Domenica, a pochi giorni dall’inizio dell’Olimpiade, l’annuncio. A causa di un risentimento muscolare, contratto a Wimbledon, il tennista romano non è potuto partire per. Il numero 7 italiano non ha di certo preso la decisione a cuor leggero, come ha spiegato in un’intervista a “La Stampa”. “Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all’ultimo ho pensato di andare a...