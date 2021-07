Riforma Cartabia, Conte: “Troppi emendamenti presentati dal M5s? Vogliamo una risposta che sia efficace ed equa nell’interesse dei cittadini” (Di martedì 20 luglio 2021) Perché 917 emendamenti alla Riforma della giustizia e non quattro di merito? “Il nostro obiettivo è offrire una risposta che sia efficace equa nell’interesse dei cittadini“. C’è una trattativa per evitare che il governo ponga la questione di fiducia? Su questo l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di rientro nella sua abitazione a Roma, prima della riunione con i gruppi parlamentari preferisce non rispondere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Perché 917alladella giustizia e non quattro di merito? “Il nostro obiettivo è offrire unache siadei“. C’è una trattativa per evitare che il governo ponga la questione di fiducia? Su questo l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, di rientro nella sua abitazione a Roma, prima della riunione con i gruppi parlamentari preferisce non rispondere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

