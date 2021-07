Il medico | Il focolaio Spezia è dovuto a due giocatori no vax

(Di martedì 20 luglio 2021) "Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino ritenendosi no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per ...

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il professor Vincenzo Salini,sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica Figc per spiegare come è nato ilCovid tra i giocatori dello ...Une un'infermiera del reparto di ostetricia a Marsala, invece, sono positivi al Covid. La ... Pantelleria subisce l'aumento dei contagi dovuto alesploso un paio di giorni fa. Qui tutti ..."Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino ritenendosi no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fo ...Nella battaglia contro Covid 19 in Italia è davvero importante la copertura vaccinale per tutte le fasce d'età, alla luce di un rischio che c'è per tutti. Anche nei giovani e nei giovanissimi, conside ...