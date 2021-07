Gazidis sul carcinoma alla gola: “Sono fiducioso, è una forma curabile” (Di martedì 20 luglio 2021) L’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, ha voluto rassicurare tutto il popolo rossonero con alcune dichiarazioni riguardo al carcinoma alla gola a lui riscontrato: “Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club: Sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero. La mia ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) L’amministratore delegato rossonero, Ivan, ha voluto rassicurare tutto il popolo rossonero con alcune dichiarazioni riguardo ala lui riscontrato: “Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Ma fortunatamente sembra unamolto. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club:, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero. La mia ...

