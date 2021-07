G20 a Napoli: due riunioni in Prefettura in vista dell’evento (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Presiedute dal prefetto, Marco Valentini, si sono svolte, nel Palazzo di Governo, due riunioni in vista del G20 in programma il 22 e 23 luglio prossimo a Napoli. Nella mattinata si è tenuta una riunione di coordinamento interforze, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia, del comandante logistico della Marina Militare, del Direttore Marittimo della Campania e Comandante della Capitaneria di Porto, del Comandante dell’Aeroporto Militare di Capodichino, dei Direttori dell’Enac e dell’ Enav, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comandante Roan della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Presiedute dal prefetto, Marco Valentini, si sono svolte, nel Palazzo di Governo, dueindel G20 in programma il 22 e 23 luglio prossimo a. Nella mattinata si è tenuta una riunione di coordinamento interforze, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia, del comandante logistico della Marina Militare, del Direttore Marittimo della Campania e Comandante della Capitaneria di Porto, del Comandante dell’Aeroporto Militare di Capodichino, dei Direttori dell’Enac e dell’ Enav, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comandante Roan della ...

