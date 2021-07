Fabrizio de André e la PFM: ”Il concerto ritrovato”, stasera su Rai 3 (Di martedì 20 luglio 2021) stasera su Rai 3 andrà in onda, alle 21 ”Fabrizio De André e Pfm – Il concerto ritrovato ”. Il progetto portato avanti da Walter Veltroni è un documentario molto speciale, racconta di un evento, il cui filmato sembrava perso per sempre. Si tratta di una registrazione del concerto che il grande Fabrizio de André ha tenuto a Genova, insieme ai musicisti della Premiata Forneria Marconi (PFM) il 3 gennaio 1979, presso il padiglione C della Fiera di Genova. ”Il concerto ritrovato” il filmato perduto in onda su Rai 3 È il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021)su Rai 3 andrà in onda, alle 21 ”Dee Pfm – Il”. Il progetto portato avanti da Walter Veltroni è un documentario molto speciale, racconta di un evento, il cui filmato sembrava perso per sempre. Si tratta di una registrazione delche il grandedeha tenuto a Genova, insieme ai musicisti della Premiata Forneria Marconi (PFM) il 3 gennaio 1979, presso il padiglione C della Fiera di Genova. ”Il” il filmato perduto in onda su Rai 3 È il ...

