F1: Verstappen a Montecarlo dopo incidente a Silverstone, ‘bello tornare a casa’ (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – Il leader del mondiale di F1 Max Verstappen torna a farsi vivo sui social dopo il pauroso incidente a Silverstone, nel corso del Gp d’Inghilterra, dopo un serrato duello con Lewis Hamiton. Tutto ok dopo gli accertamenti in ospedale e ora il 24enne olandese è a Montecarlo: “Bello tornare a casa”, scrive su Instagram. Qualche giorno di riposo, poi testa al Gp dell’Ungheria del 1° agosto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – Il leader del mondiale di F1 Maxtorna a farsi vivo sui socialil pauroso, nel corso del Gp d’Inghilterra,un serrato duello con Lewis Hamiton. Tutto okgli accertamenti in ospedale e ora il 24enne olandese è a: “Belloa casa”, scrive su Instagram. Qualche giorno di riposo, poi testa al Gp dell’Ungheria del 1° agosto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySportF1 : Verstappen a Montecarlo, messaggio dopo l'incidente a Silverstone: 'Bello tornare a casa' #SKyMotori #F1 #Formula1 - _MinutForMinut : RT @elliotaldstan: 'se ci fosse stato Leclerc al posto di Hamilton non sarebbe stato attaccato così'. Giusto, vero. Perché vista la rivalit… - TV7Benevento : F1: Verstappen a Montecarlo dopo incidente a Silverstone, 'bello tornare a casa'... - savssh : RT @elliotaldstan: 'se ci fosse stato Leclerc al posto di Hamilton non sarebbe stato attaccato così'. Giusto, vero. Perché vista la rivalit… - _ericasora_ : RT @elliotaldstan: 'se ci fosse stato Leclerc al posto di Hamilton non sarebbe stato attaccato così'. Giusto, vero. Perché vista la rivalit… -