Coronavirus | ridurre le zone da 4 a 3 e numero minimo di test | dialogo Regioni-Governo

Advertising

messveneto : Coronavirus, proposta choc di Confindustria: niente vaccino niente lavoro e zero stipendio: La proposta degli Indus… - ClementiF : Bisogna incentivare la vaccinazione con iniziative normative perché quella è l'unica strada per ridurre i rischi(… - grillotalpa : RT @Linkiesta: Ecco perché frazionare le dosi potrebbe velocizzare la campagna di vaccinazione globale. Ridurre il dosaggio di un’iniezion… - christianrocca : RT @Linkiesta: Ecco perché frazionare le dosi potrebbe velocizzare la campagna di vaccinazione globale. Ridurre il dosaggio di un’iniezion… - Linkiesta : Ecco perché frazionare le dosi potrebbe velocizzare la campagna di vaccinazione globale. Ridurre il dosaggio di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ridurre

Gazzetta del Sud

il numero delle zone, da 4 a 3, riguardo all'assegnazione dei profili di rischio, flessibilità nella valutazione dei parametri nelle piccole Regioni, fissare a 150 tamponi ogni centomila ......sentire gli effetti dell'incertezza che generano la diffusione della variante Delta del... perquello stato di incertezza che sta rallentando la voglia di vacanza che noi comunque ...La Delta, ovvero la variante indiana, è quella che al momento corre di più anche in Abruzzo. Sebbene in Italia la variante Epsilon sia pressocché assente, solo due i casi e già isolati, l‘allerta c’è.Ci sono solo due casi riconosciuti in Italia di questa variante che sta arrivando dai Paesi più poveri del pianeta. In Europa sono stati rilevati casi in Danimarca (37 casi), Germania (10), Irlanda e ...