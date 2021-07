Benevento | sfuma Brosco | ufficiale l’approdo a una squadra di B

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riccardonon vestirà la maglia delnella prossima stagione. Il difensore cresciuto nel settore giovanile della Roma, dopo essersi svincolato dall’Ascoli, ha deciso di legarsi all’ambizioso Vicenza di Mimmo Di Carlo. La società biancorossa ha ufficializzato l’accordo raggiunto con il classe 1991, che ha firmato un contratto biennale. Pasquale Foggia dovrà dunque rivolgere altrove le proprie attenzioni per rinforzare un reparto che ha da poco salutato Luca Caldirola e che a breve potrebbe perdere altri pezzi come il neo arrivato Talbi, intenzionato a non giocare in serie B, e il ...