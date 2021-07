Attacco hacker Microsoft, la risposta di Pechino: accuse infondate, noi vittime degli Usa (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo le accuse di Usa ed Europa e dei loro alleati per i numerosi attacchi contro i server di Microsoft arrivate nella giornata di ieri, oggi è arrivata la risposta della Cina. Pechino ha definito le accuse “infondate” e “irresponsabili”. La prima risposta ufficiale è arrivata attraverso ambasciate in Australia e Nuova Zelanda. In due note separate la missione diplomatica cinese a Wellington ha parlato di accuse “totalmente infondate e irresponsabili” e frutto di “diffamazione dolosa”, mentre quella a Canberra ha accusato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo ledi Usa ed Europa e dei loro alleati per i numerosi attacchi contro i server diarrivate nella giornata di ieri, oggi è arrivata ladella Cina.ha definito le” e “irresponsabili”. La primaufficiale è arrivata attraverso ambasciate in Australia e Nuova Zelanda. In due note separate la missione diplomatica cinese a Wellington ha parlato di“totalmentee irresponsabili” e frutto di “diffamazione dolosa”, mentre quella a Canberra ha accusato ...

