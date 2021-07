Atp Los Cabos 2021, Seppi si spegne dopo un primo set dominato (Di martedì 20 luglio 2021) Un match a due volti per Andreas Seppi nell’Atp di Los Cabos 2021. Sul cemento messicano, il tennista azzurro dilaga nel primo set ma cede al terzo contro Alex Bolt: 0-6 6-2 6-3 il risultato per l’australiano, bravo nel reagire anche dopo una falsa partenza nel secondo parziale. L’altoatesino veleggia sino al 6-0 1-0 30-0 e servizio ma, da una situazione di assoluto vantaggio, l’incontro cambia completamente padrone. Bolt, numero 148 al mondo, piazza quattro giochi consecutivi e completa l’opera con un terzo break nell’ottavo game, rimandando l’esito alla frazione decisiva. Seppi ci ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Un match a due volti per Andreasnell’Atp di Los. Sul cemento messicano, il tennista azzurro dilaga nelset ma cede al terzo contro Alex Bolt: 0-6 6-2 6-3 il risultato per l’australiano, bravo nel reagire ancheuna falsa partenza nel secondo parziale. L’altoatesino veleggia sino al 6-0 1-0 30-0 e servizio ma, da una situazione di assoluto vantaggio, l’incontro cambia completamente padrone. Bolt, numero 148 al mondo, piazza quattro giochi consecutivi e completa l’opera con un terzo break nell’ottavo game, rimandando l’esito alla frazione decisiva.ci ...

Advertising

OA_Sport : #ATP #LosCabos Andreas Seppi domina il primo set, poi cede ad Alex Bolt nel primo turno - LorenzoAndreol4 : Bentornata notte! Tra poco live su @SuperTennisTv per la telecronaca del match tra Andreas Seppi e Alex Bolt, prim… - livetennisit : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE). In campo 5 azzurri - Deepnightpress : ATP Los Cabos Day 1 Pronostici 20-07-21 tra cui Seppi vs Alex Bolt. Inizio match ore 02.00 #ATP #LosCabos… - infoitsport : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: I risultati delle Qualificazioni. Giannessi al turno decisivo ad Umago. Out gli altr… -