Ambiente, Conte (LeU): "No alle centrali Terna nella Valle del Sele" (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Il destino economico e la vocazione territoriale della Piana del Sele si decidono tra i cittadini, con le comunità. Non si possono calare dall'alto scelte che mutano l'identità dei luoghi e ne trasformano le prospettive di sviluppo". Lo ha detto il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, in relazione alle delle due centrali Terna che dovrebbero venire collocate nella provincia di Salerno, su cui il parlamentare ha presentato un Question time al Ministro Cingolani in Parlamento. "Collocare questi due impianti al centro della ...

