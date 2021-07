Traffico Roma del 19-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lavori sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia provocano code a partire da via di Mezzocammino Infernetto code per incidente invece sono segnalate tra la diramazione disud e Valmontone verso Napoli in città ricordiamo che fino alle 18 è chiusa per lavori la rampa della Tiburtina per rimettersi in tangenziale est in direzione di San Giovanni vanno avanti i lavori di potatura su Viale Ippocrate ed anche in viale dell’Università attenzione alla disciplina provvisoria diistituita in zona in particolare attenzione ai cambiamenti per la ...