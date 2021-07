Rimodulazioni TIM di fine estate, aumenti ai clienti di linea fissa (Di lunedì 19 luglio 2021) Purtroppo l’estate in corso non si chiuderà senza nuove Rimodulazioni TIM. Queste colpiranno in modo particolare i clienti di linea fissa per i quali è prevista una modifica unilaterale del contratto che ne aumenterà la spesa telefonica mensile. Il tutto a partire dal giorno 1 settembre 2021. Sul sito TIM non c’è ancora una comunicazione specifica relativa proprio ai nuovi aumenti: eppure il sito di settore Mondomobileweb ha raccolto una serie di segnalazioni in questa direzione. Tanti clienti dell’operatore comunicano di aver visto notificata la modifica delle ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Purtroppo l’in corso non si chiuderà senza nuoveTIM. Queste colpiranno in modo particolare idiper i quali è prevista una modifica unilaterale del contratto che ne aumenterà la spesa telefonica mensile. Il tutto a partire dal giorno 1 settembre 2021. Sul sito TIM non c’è ancora una comunicazione specifica relativa proprio ai nuovi: eppure il sito di settore Mondomobileweb ha raccolto una serie di segnalazioni in questa direzione. Tantidell’operatore comunicano di aver visto notificata la modifica delle ...

Advertising

cellicom : TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre - TuttoAndroid : TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre - TuttoTechNet : TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre - wordweb81 : Rimodulazioni #TIM di fine estate, aumenti ai clienti di linea fissa -