Milan, Ballo-Touré si presenta: “È un sogno, non ci credevo” (Di lunedì 19 luglio 2021) “All’inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. È un sogno per me“. Queste le prime parole di Fodé Ballo-Touré da giocatore del Milan. Il terzino senegalese arrivato dal Monaco ha poi raccontato quali sono le proprie caratteristiche nell’intervista rilasciata a Milan TV: “Gioco in maniera aggressiva. Sono veloce, determinato e forte dal punto di vista mentale. Sono una brava persona. Ai tifosi posso dire che ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “All’inizio non cinemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato ao. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. È unper me“. Queste le prime parole di Fodéda giocatore del. Il terzino senegalese arrivato dal Monaco ha poi raccontato quali sono le proprie caratteristiche nell’intervista rilasciata aTV: “Gioco in maniera aggressiva. Sono veloce, determinato e forte dal punto di vista mentale. Sono una brava persona. Ai tifosi posso dire che ...

