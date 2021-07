Marco Maddaloni nel cast di “Uno Weekend” (Di lunedì 19 luglio 2021) Marco Maddaloni, judoka ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, cura ogni sabato mattina una rubrica sportiva per “Uno Weekend” Dopo aver vinto “Pechino Express” e “l’Isola dei Famosi”, Marco Maddaloni torna in tv con uno spazio tutto suo: ogni sabato mattina, infatti, sulla prima rete del servizio pubblico italiano, cura una rubrica sportiva all’interno della trasmissione “Uno Weekend”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Nel corso di “Uno Weekend” Maddaloni tratta, forte dell’esperienza acquisita sul campo senza mai scendere a compromessi, ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021), judoka ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, cura ogni sabato mattina una rubrica sportiva per “Uno” Dopo aver vinto “Pechino Express” e “l’Isola dei Famosi”,torna in tv con uno spazio tutto suo: ogni sabato mattina, infatti, sulla prima rete del servizio pubblico italiano, cura una rubrica sportiva all’interno della trasmissione “Uno”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Nel corso di “Unotratta, forte dell’esperienza acquisita sul campo senza mai scendere a compromessi, ...

