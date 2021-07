Il fidanzato la tradisce con un’altra: lei prende la sua auto e passa 49 volte con il semaforo rosso (Di lunedì 19 luglio 2021) Vendetta, tremenda vendetta. No, non è il Rigoletto ma il lucido piano messo in atto da una donna ferita dal tradimento dell’ex fidanzato. Lei dunque, anziché fargliela passare liscia, ha pensato bene di prendere la sua l’auto – facendosi aiutare da un conoscente – e rendergli…pan per focaccia. E’ successo in Cina ma la storia ha fatto letteralmente il giro del mondo diventando in breve tempo virale. Quasi cinquanta volte col rosso per vendicarsi del tradimento dell’ex fidanzato La donna ha così ingranato la prima e dato il via al suo progetto di vendetta. A bordo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Vendetta, tremenda vendetta. No, non è il Rigoletto ma il lucido piano messo in atto da una donna ferita dal tradimento dell’ex. Lei dunque, anziché farglielare liscia, ha pensato bene dire la sua l’– facendosi aiutare da un conoscente – e rendergli…pan per focaccia. E’ successo in Cina ma la storia ha fatto letteralmente il giro del mondo diventando in breve tempo virale. Quasi cinquantacolper vendicarsi del tradimento dell’exLa donna ha così ingranato la prima e dato il via al suo progetto di vendetta. A bordo ...

