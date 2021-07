Green Pass, Renzi dice sì: “In zona rossa ci vadano i no vax” (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Se sono favorevole al Green Pass? Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?”. Lo dice Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, ai microfoni di Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – “Se sono favorevole al? Sì, se dobbiamo tornare invoglio che ciquelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?”. LoMatteo, ex premier e leader di Italia Viva, ai microfoni di Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

