Covid, caos in Serie A: cluster con 11 positivi, colpa di 2 no vax (Di lunedì 19 luglio 2021) Piccolo cluster nella Serie A, con 11 positivi al Covid. Parla il medico del club: "E' importante far vaccinare tutti i giocatori, ma non possiamo obbligarli". Due giocatori della Serie A hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19, anche se la società sportiva aveva provveduto a far ricevere ai suoi giocatori la prima dose del vaccino. Due atleti della squadra dello Spezia però si sono dichiarati no vax, e causa della loro scelta si è creato un cluster di 11 positivi al Covid-19. Per il momento il professor ...

