Calciomercato Serie C, Gubbio: D'Amico arriva in prestito (Di lunedì 19 luglio 2021) Gubbio - Il Gubbio , in un comunicato, ha reso noto l'arrivo in prestito dell'attaccante Felice D'Amico . Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: " As ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha reso noto l'arrivo indell'attaccante Felice D'. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: " As ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - DiMarzio : Cheddira ufficiale al #Bari - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Gubbio: D'Amico arriva in prestito: L'attaccante, classe 2000, ha firmato un contratto fino… - 30thBwoy1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #SerieB, gli occhi della #Reggina su Cavion, Bjarnason e Brignola -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Gubbio: D'Amico arriva in prestito ... Chievo (con esordio in serie B) e Sampdoria (con esordio in serie A). Nell'ultima stagione oltre alle 2 presenze in B con il Chievo ci sono da registrare anche 15 presenze e 3 reti in C con la Pro ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Ziyech resta lontano, il Chelsea non accetta il prestito ...E BALLO - TOURE' Il Milan è certamente una delle squadre protagoniste di questo calciomercato ... Anche se va per i 35 anni ha una fame incredibile, se ha scelto il Milan e la Serie A è perché vuole fare ...

Calciomercato Serie C, Gubbio: ecco Ghidotti dalla Fiorentina Corriere dello Sport Renate, Manarelli arriva in prestito RENATE - Il Renate, in un comunicato, ha ufficializzato il prestito di Davide Manarelli fino al 30 giugno 2022. Il giocatore del 2002 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota socie ...

Calciomercato Serie C, Gubbio: D'Amico arriva in prestito GUBBIO - Il Gubbio, in un comunicato, ha reso noto l'arrivo in prestito dell'attaccante Felice D'Amico. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: "As Gubbio ...

... Chievo (con esordio inB) e Sampdoria (con esordio inA). Nell'ultima stagione oltre alle 2 presenze in B con il Chievo ci sono da registrare anche 15 presenze e 3 reti in C con la Pro ......E BALLO - TOURE' Il Milan è certamente una delle squadre protagoniste di questo... Anche se va per i 35 anni ha una fame incredibile, se ha scelto il Milan e laA è perché vuole fare ...RENATE - Il Renate, in un comunicato, ha ufficializzato il prestito di Davide Manarelli fino al 30 giugno 2022. Il giocatore del 2002 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota socie ...GUBBIO - Il Gubbio, in un comunicato, ha reso noto l'arrivo in prestito dell'attaccante Felice D'Amico. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: "As Gubbio ...