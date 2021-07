Black livers matter, c’è chi dice no. Sara Simeoni: «Io non mi sarei inginocchiata. È solo una moda» (Di lunedì 19 luglio 2021) «Inginocchiarsi contro il razzismo non serve a niente». Finalmente. Ci voleva un’atleta del calibro di Sara Simeoni, medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca ’80, per squarciare con parole nette e coraggiose il velo di ipocrisia che copre, e non da oggi, il mondo dello sport. Sono ancora fresche le polemiche sull’omaggio dei calciatori impegnati negli Europei al rito del Black lives matters. E tutti ricordiamo il tiremmolla dei nostri Azzurri culminato nella decisione di inginocchiarsi prima dei quarti di finale contro il Belgio ma solo in segno di solidarietà a Lukaku e compagni. Una mezza ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) «Inginocchiarsi contro il razzismo non serve a niente». Finalmente. Ci voleva un’atleta del calibro di, medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca ’80, per squarciare con parole nette e coraggiose il velo di ipocrisia che copre, e non da oggi, il mondo dello sport. Sono ancora fresche le polemiche sull’omaggio dei calciatori impegnati negli Europei al rito dellivess. E tutti ricordiamo il tiremmolla dei nostri Azzurri culminato nella decisione di inginocchiarsi prima dei quarti di finale contro il Belgio main segno di solidarietà a Lukaku e compagni. Una mezza ...

Advertising

Gianlustella : RT @SecolodItalia1: Black livers matter, c’è chi dice no. Sara Simeoni: «Io non mi sarei inginocchiata. È solo una moda» - SecolodItalia1 : Black livers matter, c’è chi dice no. Sara Simeoni: «Io non mi sarei inginocchiata. È solo una moda»… -