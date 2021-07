Tokyo 2020, basket: in Giappone entrambe le squadre azzurre (Di domenica 18 luglio 2021) entrambe le Nazionali italiane di basket sono in Giappone. Nella giornata di sabato sono infatti arrivate a Tokyo le azzurre del 3×3, mentre domenica ha fatto ingresso al Villaggio Olimpico la squadra maschile di coach Meo Sacchetti. Le prime a scendere in campo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno le ragazze di coach Capobianco, che sabato 24 luglio sfideranno all’Aomi Urban Sports Park la Mongolia prima e la Francia poi. Il giorno successivo sarà la volta della Nazionale maschile, che esordirà nel torneo a cinque cerchi contro la Germania alla Saitama Super ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)le Nazionali italiane disono in. Nella giornata di sabato sono infatti arrivate aledel 3×3, mentre domenica ha fatto ingresso al Villaggio Olimpico la squadra maschile di coach Meo Sacchetti. Le prime a scendere in campo alle Olimpiadi disaranno le ragazze di coach Capobianco, che sabato 24 luglio sfideranno all’Aomi Urban Sports Park la Mongolia prima e la Francia poi. Il giorno successivo sarà la volta della Nazionale maschile, che esordirà nel torneo a cinque cerchi contro la Germania alla Saitama Super ...

