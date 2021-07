**Omofobia: Ostellari, ‘Letta si candida ma non rispetta Parlamento’** (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Posso capire che Letta non valorizzi lo sforzo fatto per aprire una riflessione sul ddl Zan e sugli articoli problematici, segnalati da tutti, Santa sede compresa. Non posso tollerare che manchi di rispetto verso il parlamento e le sue istituzioni, proprio mentre si candida per un seggio alla camera. Altro che scantinati! La democrazia funziona perché ci sono regole da seguire e organi istituiti per lavorare. La smetta di inventarsi delle scuse, risponda agli appelli e dimostri di essere interessato alle persone, non alle bandiere”. Così il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione giustizia a palazzo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Posso capire che Letta non valorizzi lo sforzo fatto per aprire una riflessione sul ddl Zan e sugli articoli problematici, segnalati da tutti, Santa sede compresa. Non posso tollerare che manchi di rispetto verso il parlamento e le sue istituzioni, proprio mentre siper un seggio alla camera. Altro che scantinati! La democrazia funziona perché ci sono regole da seguire e organi istituiti per lavorare. La smetta di inventarsi delle scuse, risponda agli appelli e dimostri di essere interessato alle persone, non alle bandiere”. Così il senatore leghista Andrea, presidente della commissione giustizia a palazzo ...

